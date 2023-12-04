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19:18, 4 декабря 2023Ценности

45-летняя Любовь Толкалина показала фигуру в бикини

Фото: @tolkalinaliuba

Российская актриса театра и кино Любовь Толкалина показала фигуру в купальнике во время отдыха на Мальдивах. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенном снимке 45-летняя звезда фильма «Антикиллер» предстала у стены, позируя между нарисованными на ней разноцветными крыльями. Артистка подняла руки над головой, повернула голову в сторону и выставила одну ногу вперед. При этом она ней было белое бикини с черным кантом, которое состояло из топа с треугольными чашками и трусов с заниженной талией.

Поклонники восхитились внешностью знаменитости в комментариях. «Безумно красивая», «Вы мой идеал», «Восхитительная», — заявили пользователи сети.

Ранее в декабре австралийская и американская актриса Николь Кидман снялась без штанов и показала фото фанатам. 56-летняя звезда фильма «Мулен Руж» предстала перед камерой в полный рост, позируя в белой футболке с надписью на груди и с обнаженными ногами.

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      Карина Черных
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