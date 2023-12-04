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10:17, 4 декабря 2023Ценности

57-летняя Синди Кроуфорд восхитила фанатов снимками топлес

Фото: @cindycrawford

Американская супермодель Синди Кроуфорд поделилась снимками топлес и восхитила фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

57-летняя манекенщица снялась обнаженной в постели, прикрывшись одеялом. При этом в одной руке она держит телефонную трубку, а в другой — журнал. Визажисты сделали ей макияж в стиле smoky eyes. Стилисты, в свою очередь, собрали ее волосы в небрежный пучок.

Поклонники оценили съемку знаменитости, о чем принялись писать в комментариях под постом. «Только Синди Кроуфорд может проснуться такой прекрасной», «Ты как всегда великолепна», «Королева Синди», «Ты можешь продать все. Теперь я хочу купить это покрывало и этот телефон», «Нестареющая красота», — высказывались они.

В ноябре Кроуфорд приняла участие в съемке для журнала ES Magazine. На одном размещенном фото модель предстала в облегающем боди и остроносых лакированных туфлях на шпильках.

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      Мария Винар
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