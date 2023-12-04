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16:51, 4 декабря 2023Ценности

Блогерша показала модные способы носить юбку зимой

Кадр: @fruitylolo / Tiktok

Блогерша Лидия с никнеймом ruitylolo показала модные способы носить юбку зимой и не замерзнуть. Соответствующий ролик появился в TikTok.

Так, инфлюэнсерша посоветовала примерить наряд, состоящий из черной атласной юбки и кроссовок. «Я сочетаю это с объемным свитером и кожаной курткой, создавая непринужденный образ», — пояснила она.

Помимо этого, юзерша надела упомянутый предмет гардероба с обувью на каблуках, облегающим боди и пиджаком. «Можно сочетать юбку с пиджаком любого яркого цвета. Такой наряд отлично подойдет для свидания», — заявила Лидия.

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В заключение блогерша предложила примерить юбку с массивными ботинками кремового цвета, куртку или пальто светлого оттенка и шарф. Кроме того, она обратила внимание на поясную сумку. «В таком праздничном виде я бы посетила рождественскую ярмарку», — подытожила пользовательница сети.

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      Екатерина Ештокина
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