Бортпроводник из мусульманской страны сбежал во время рейса в Канаду и пропал

Airy News: бортпроводник PIA из Пакистана сбежал во время рейса в Канаду

Бортпроводник Пакистанских международных авиалиний (PIA) сбежал во время рейса в Канаду. Об этом сообщает местный портал Airy News.

Уточняется, что пропавший член экипажа Аяз Куреши (Ayaz Qureshi) прибыл в Торонто из мусульманской страны 2 декабря.

«Во время запланированного возвращения в Исламабад бортпроводник не появился в Торонто. Самолет национального перевозчика был вынужден вылететь без члена экипажа», — рассказали представители PIA.

Куреши стал четвертым членом экипажа пакистанской авиакомпании, сбежавшим в Канаду во время работы в 2023 году. В частности, в ноябре бортпроводники Халид Африди и Фида Шах, прибывшие из Исламабада в Торонто, во время стоянки в канадском аэропорту скрылись в неизвестном направлении.

