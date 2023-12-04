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10:01, 4 декабря 2023Наука и техника

Появились первые обзоры пикапа Tesla Cybertruck

Блогер MKBHD отметил гладкий кузов и огромный багажник Tesla Cybertruck

Кадр: Marques Brownlee / YouTube

Американский блогер Маркес Браунли (MKBHD) одним из первых опубликовал обзор на электрический пикап Tesla Cybertruck. Ролик доступен на YouTube-канале автора.

Браунли отметил, что выполненный из стали кузов машины оказался очень гладким. При этом он также хорошо собирает отпечатки пальцев. Также автор заявил, что автомобиль очень вместительный: у него просторный салон, огромный задний и дополнительный передний багажники.

Блогер подчеркнул, что Cybertruck имеет три встроенные розетки — две на 120 вольт и одну на 240 вольт. Также он подчеркнул, что руль у машины поворачивается только на 180 градусов и заметил появившиеся в основании заднего зеркала кнопки для управления передачами — по его словам, он не видел такого исполнения ни в одной машине.

В Cybertruck впервые среди автомобилей Tesla появилась фронтальная камера с широким углом обзора. Задний обзор Маркес Браунли назвал не очень хорошим, поэтому при маневрировании приходится использовать камеру. Лобовое стекло, напротив, очень большое, а из-за короткой передней части кузова хорошо видно, что находится прямо перед колесами автомобиля.

Браунли подытожил, что в целом электрический пикап похож на остальные машины Tesla. По его словам, Cybertruck также отличается не очень качественной сборкой, зазорами между деталями и люфтом.

Ранее Tesla начала продажи бронированного электропикапа Cybertruck. Cybertruck, оцененный минимум в 60 990 долларов, анонсировали в 2019 году.

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      Андрей Ставицкий
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