Девушка описала визит к визажисту с низким рейтингом фразой «могло парализовать»

Пользовательница сети Джулия Гесмия описала визит к визажистке с низким рейтингом фразой «меня могло парализовать» из-за несоблюдения правил гигиены. Соответствующее видео появилось в ее TikTok-аккаунте.

Девушка рассказала, что вначале специалистка чихнула во время нанесения увлажняющего крема. Затем она уронила на пол кисть для теней и спустя несколько секунд продолжила наносить макияж. Впоследствии мастер, по словам юзерши, использовала грязный спонж и покрыла щеки клиентки липким блеском для губ вместо румян.

Кроме того, визажистка неаккуратно повернула ее голову, что едва не привело к травме. «Меня могло парализовать, и я даже не пытаюсь драматизировать», — заявила Гесмия.

Ранее Гесмия также сходила к визажистке с худшими отзывами и показала клоунскую внешность.