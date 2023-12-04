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13:24, 4 декабря 2023Ценности

Девушка описала визит к визажисту с низким рейтингом фразой «могло парализовать»

Кадр: видео @juliaguesmia

Пользовательница сети Джулия Гесмия описала визит к визажистке с низким рейтингом фразой «меня могло парализовать» из-за несоблюдения правил гигиены. Соответствующее видео появилось в ее TikTok-аккаунте.

Девушка рассказала, что вначале специалистка чихнула во время нанесения увлажняющего крема. Затем она уронила на пол кисть для теней и спустя несколько секунд продолжила наносить макияж. Впоследствии мастер, по словам юзерши, использовала грязный спонж и покрыла щеки клиентки липким блеском для губ вместо румян.

Кроме того, визажистка неаккуратно повернула ее голову, что едва не привело к травме. «Меня могло парализовать, и я даже не пытаюсь драматизировать», — заявила Гесмия.

Ранее Гесмия также сходила к визажистке с худшими отзывами и показала клоунскую внешность.

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      Алина Гостева
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