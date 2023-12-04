У дельфинов-афалин обнаружили новое чувство

Journal of Experimental Biology: дельфины-афалины способны к электрорецепции

Ученые Ростокского университета и Нюрнбергского зоопарка обнаружили новое чувство у бутылконосых дельфинов, или афалин (Tursiops truncatus), которые оказались способны воспринимать электрические поля. Результаты исследования опубликованы в Journal of Experimental Biology.

Специалисты провели эксперимент с двумя дельфинами-афалинами, содержащимися в вольере Нюрнбергского зоопарка, по кличкам Долли и Донна. Ранее было показано, что у бутылконосых дельфинов имеются нервные структуры, называемые вибриссальными криптами и расположенными вдоль морд, которые сильно напоминают органы акул, способных к электрорецепции.

К внутренней стенке небольшого резервуара с водой было прикреплено сенсорное устройство в виде стойки из металлических стержней, внутри которой находилась красная резиновая мишень. Перед мишенью располагалась перекладина, а над перекладиной — электрод. Ученые обучили дельфинов класть морду на перекладину, касаться кончиком рострума мишени и ждать слабого разряда электричества. Если они ощущали разряд, то должны были уплыть, в противном случае им следовало остаться неподвижными в течение 12 секунд.

Результаты показали, что оба дельфина чувствовали разряд. Дополнительные испытания показали, что животные способны воспринимать поля постоянного тока с напряжением 2,4-5,5 микровольта на сантиметр с точностью 90 процентов. Оба также были способны реагировать на электрические импульсы. Исследователи предполагают, что способность обнаруживать электрический ток, вероятно, помогает афалинам обнаруживать и ловить добычу, а также может помочь им ориентироваться, используя электрическое поле Земли.

Пассивная электрорецепция развилась независимо у разных таксонов животных. Она обнаружен почти у всех некостных рыб (акулы и скаты), четырех групп костных рыб и некоторых амфибий. Среди млекопитающих пассивная электрорецепция экспериментально продемонстрирована у ехидны и утконоса, а также у гвианского дельфина Sotalia guianensis.