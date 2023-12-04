Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
16:51, 4 декабря 2023Экономика

Поставки из Германии в Россию обрушились

Экспорт из Германии в Россию в октябре 2023 года обрушился на 40 %

Фото: Phil Noble / Reuters

В октябре 2023 года экспорт из Германии в Россию уменьшился до 600 миллионов евро. О резком сокращении поставок со ссылкой на отчет Федерального статистического ведомства ФРГ сообщает ТАСС.

По сравнению с октябрем 2022-го объем вывезенных из Германии товаров уменьшился на 40,5 процента в годовом выражении. За месяц он снизился на пять процентов. Импорт российских товаров за месяц вырос на 6,6 процента, до 200 миллионов евро, однако в годовом выражении показатель обрушился на 88,5 процента.

Россия не единственный партнер, с которым снижается товарооборот ФРГ. В октябре экспорт из крупнейшей экономики Европы в государства блока снизился на 2,7 процента, а импорт — на 2,8 процента. За месяц Россия заняла 18-е место среди крупнейших направлений немецкого экспорта за пределы объединения.

Материалы по теме:
Голод, бедность, беспорядки. Почему из-за санкций против России миллиарду людей на всей планете угрожает нищета?
Голод, бедность, беспорядки.Почему из-за санкций против России миллиарду людей на всей планете угрожает нищета?
7 июня 2022
Бабочки в животе. Человечество стоит на пороге глобального голода. Как насекомые спасут людей от голодной смерти?
Бабочки в животе.Человечество стоит на пороге глобального голода. Как насекомые спасут людей от голодной смерти?
23 ноября 2022

По итогам ноября уровень безработицы в Германии достиг самого высокого значения за последние 2,5 года. Как заявили в Федеральном министерстве труда и социальных вопросов ФРГ, он составил 5,9 процента против 5,8 процента в октябре. За последний месяц осени показатель вырос на 22 тысячи человек, что говорит об усугублении экономического спада в Германии, заявила глава ведомства Андреа Налес. Проблем добавляет тот факт, что спрос на работников в различных отраслях продолжает ослабевать.

Увеличение безработицы в Германии происходит на фоне сокращения ВВП: в третьем квартале 2023-го крупнейшая экономика еврозоны сократилась на 0,1 процента. Ситуацию усугубляет спад производства в большинстве отраслей.

Что думаешь? Оцени!
      Вячеслав Агапов
      Обсудить
      Последние новости

      В Госдуме заявили о возрождении службы СМЕРШ. В 1940-е она искала предателей и расправлялась с ними без суда

      В России появилась новая мегатрасса

      Не выпущенный за границу Порошенко решил подать в суд на пограничников

      Врач предупредил об опасных методах лечения распространенных зимой болезней

      Запущенный в ходе испытаний южнокорейский спутник вышел на связь

      Семенович показала откровенное видео в нижнем белье

      Израиль заявил о сохранении объемов пропускаемой в сектор Газа гумпомощи

      Мошенники заработали миллиард рублей на фейковых жалобах туристов об отравлении

      Минкульт призвали обложить дополнительным налогом гонорары уехавших артистов

      В СПЧ предложили подумать о возвращении ФМС

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости