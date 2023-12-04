Поставки из Германии в Россию обрушились

Экспорт из Германии в Россию в октябре 2023 года обрушился на 40 %

В октябре 2023 года экспорт из Германии в Россию уменьшился до 600 миллионов евро. О резком сокращении поставок со ссылкой на отчет Федерального статистического ведомства ФРГ сообщает ТАСС.

По сравнению с октябрем 2022-го объем вывезенных из Германии товаров уменьшился на 40,5 процента в годовом выражении. За месяц он снизился на пять процентов. Импорт российских товаров за месяц вырос на 6,6 процента, до 200 миллионов евро, однако в годовом выражении показатель обрушился на 88,5 процента.

Россия не единственный партнер, с которым снижается товарооборот ФРГ. В октябре экспорт из крупнейшей экономики Европы в государства блока снизился на 2,7 процента, а импорт — на 2,8 процента. За месяц Россия заняла 18-е место среди крупнейших направлений немецкого экспорта за пределы объединения.

По итогам ноября уровень безработицы в Германии достиг самого высокого значения за последние 2,5 года. Как заявили в Федеральном министерстве труда и социальных вопросов ФРГ, он составил 5,9 процента против 5,8 процента в октябре. За последний месяц осени показатель вырос на 22 тысячи человек, что говорит об усугублении экономического спада в Германии, заявила глава ведомства Андреа Налес. Проблем добавляет тот факт, что спрос на работников в различных отраслях продолжает ослабевать.

Увеличение безработицы в Германии происходит на фоне сокращения ВВП: в третьем квартале 2023-го крупнейшая экономика еврозоны сократилась на 0,1 процента. Ситуацию усугубляет спад производства в большинстве отраслей.