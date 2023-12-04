Гражданин США найден мертвым в российском центре для нелегальных мигрантов

«Ъ»: приговоренный к выдворению из РФ американец умер в Краснодарском крае

В Краснодарском крае в центре временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ) нашли мертвым гражданина США Эрнеста Гарри Митчелла. Об этом пишет «Ъ» со ссылкой на источник в силовых структурах.

По словам собеседника издания, тело 56-летнего Митчелла обнаружили в ночь на 4 декабря в одном из помещений центра для нелегальных мигрантов в Гулькевичском районе. Предварительно, он покончил с собой. Детали произошедшего не уточняются. Официальных комментариев от регионального МВД журналисты «Ъ» получить не смогли.

Как выяснилось, американца поместили в центр временного содержания после того, как сочинский суд постановил выдворить его за территорию страны из-за отсутствия полиса медицинского страхования, что нарушает правила въезда. Сам Митчел заявил, что считал свой полис действующим в России, однако признал вину и выплатил штраф в размере трех тысяч рублей.

Ранее в Свердловской области обнаружили мертвым 59-летнего военного комиссара Краснотурьинска Сергея Чекасина. Предварительно, мужчина совершил суицид. Причины, подтолкнувшие погибшего на этот поступок, не уточняются. Однако подчеркивается, что россиянин долго болел.