Популярная юмористка раскрыла сложность работы в Comedy Club

Популярная юмористка Олеся Иванченко раскрыла сложность работы автором в Comedy Club Production. В подкасте блогера Эльдара Джарахова, доступном на YouTube, она заявила, что ей нелегко писать шутки для других комиков.

Иванченко объяснила, что стала работать автором в Comedy Club Production вскоре после переезда в Москву, а в начале своей юмористической карьеры играла в КВН.

«В целом я как будто уже внутренне приняла, что я останусь за кадром. Но какой-то незакрытый гештальт — когда женщина умеет шутить, но делает это за кадром... Всегда очень больно от этого: когда ты просто обслуживаешь тех, кто должен генерировать контент», — отметила комикесса.

Ранее юмористка Зоя Яровицына раскрыла главную сложность работы автора в популярном шоу «Stand Up на ТНТ». Она назвала успех комиков, которым она придумывала шутки, основной трудностью закадровой деятельности.