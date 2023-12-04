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08:48, 4 декабря 2023Бывший СССР

Лукашенко назвал единственный вопрос для переговоров с Си Цзиньпином

Лукашенко намерен обсудить с Си Цзиньпином скорость в реализации планов

Фото: Pavel Bednyakov / Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином намерен обсудить скорость в реализации намеченных планов. Заявление белорусского лидера передает агентство БелТА.

Лукашенко рассказал, что при поиске тем для обсуждения в Минске не смогли найти ни одного вопроса, по которому не было продвижения. «Единственный вопрос, который я хотел бы с Вами обсудить сегодня, — это скорость», — сказал глава государства.

Он назвал настоящее время настолько спрессованным, что многие страны отстают и не успевают. «Это не только Китай, Беларусь… Везде так происходит в мире. И тот, кто первый придет к своей цели, тот и будет на вершине», — подчеркнул президент.

4 декабря Лукашенко прибыл в Пекин. В рамках двухдневной поездки в Китай он проведет переговоры с Си Цзиньпином, они обсудят вопросы торгово-экономического, инвестиционного и международного сотрудничества между странами.

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      Алевтина Запольская
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