Каждый второй продаваемый в России автомобиль оказался импортным

Минпромторг: с начала 2023-го в России продали более 1,17 млн новых автомобилей

С января по ноябрь 2023-го продажи новых автомобилей в России выросли на 59 процентов год к году и составили 1,17 миллиона единиц. Об этом со ссылкой на данные АО «Паспорт промышленный консалтинг» сообщает Минпромторг.

С начала года менее половины реализуемых автомобилей (49,5 процента) в стране оказались российскими. Почти каждый второй проданный автомобиль — техника зарубежных брендов. При этом в сегменте электрокаров этот показатель еще выше — порядка 79 процентов.

Сильнее всего выросли продажи легковых автомобилей — до 938,6 тысячи штук (плюс на 60 процентов). Количество проданных легких коммерческих авто составило 92,3 тысячи единиц (плюс 35 процентов). Грузовиков удалось сбыть 128,1 тысячи штук (плюс 82 процента), а автобусов — 15,6 тысячи (плюс 24 процента).

Лидерами рынка остались Lada Granta, Haval Jolion и Lada Niva. Их продажи с начала года составили 176,2 тысячи, 43,6 тысячи и 42,2 тысячи машин соответственно. По итогам ноября автомобилей этой модели продали 15,8 тысячи, 6,1 тысячи и 5 тысяч соответственно.

Российский производитель машин «АвтоВАЗ» решил перенести запуск серийного производства Lada Iskra с конца 2024-го на начало 2025 года. Новое семейство бюджетных автомобилей будет создаваться на основе глобальной платформы CMF-B, которую разрабатывали в альянсе Renault-Nissan. По словам главы компании Максима Соколова, Lada Iskra станет самым массовым и самым доступным российским легковым автомобилем на высокотехнологической платформе.

Бизнес-омбудсмен России Борис Титов призвал собирать в России китайские автомобили. По его словам, это намного выгоднее, чем поставлять их из-за рубежа, поэтому следует наращивать инвестиции в российские автопредприятия. Титов также добавил, что Россия стала крупным рынком для Китая, и призвал компании из КНР активнее вкладывать деньги в российскую промышленность, чтобы сотрудничество было эффективным.