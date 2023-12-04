Мужчин предупредили об опасности отказа от мастурбации для здоровья

Отказ от мастурбации может негативно повлиять на репродуктивное здоровье мужчины, предупредила андролог Алексис Миссик. Об опасности длительного воздержания она сообщила изданию Daily Star.

По словам Миссик, вопреки распространенному мнению, решение не получать сексуальную разрядку не влияет на концентрацию и не усиливает сексуальное желание. «Самоудовлетворение положительно влияет на уровень тестостерона. Мастурбируя, человек может отложить эякуляцию в последующем акте, как будто он тренирует выносливость», — отметила она.

Кроме того, продолжила Миссик, мастурбация может положительно влиять на ментальное здоровье. «С ее помощью можно уменьшить некоторые психологические проблемы, такие как низкая самооценка и беспокойство по поводу своих сексуальных качеств, а эти проблемы увеличивают вероятность эректильной дисфункции. На самом деле все наоборот: воздержание от мастурбации может спровоцировать преждевременную эякуляцию и косвенно — эректильную дисфункцию», — предупредила сексолог.

Раннее сексолог Василий Шевляков объяснил, почему иногда мужчины предпочитают мастурбацию сексу с партнершей. По его мнению, самоудовлетворение в некоторых случаях является способом сексуального расслабления и качественного отдыха.