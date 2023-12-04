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15:24, 4 декабря 2023Путешествия

На Бали усилили контроль над туристами из-за вспышки загадочного вируса

The Bali Sun: власти Бали усилили контроль над туристами из-за вспышки пневмонии

Фото: Unsplash

Власти Бали усилили меры безопасности на острове из-за вспышки атипичной пневмонии в Китае. Подробности сообщает издание The Bali Sun.

По данным источника, ужесточение контроля связано с волной респираторных заболеваний в КНР и «загадочного вируса», который их вызывает. Выявлять потенциальных переносчиков инфекции будут в первую очередь в аэропорту Денпасара. Туристов, у которых заметят признаки пневмонии, будут отправлять в три специально подготовленные больницы для обследования. Уточняется, что в этих медучреждениях уже оборудованы изоляторы для больных инфекционными заболеваниями.

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Как пишет издание, медицинских работников на Бали проинструктировали об опасности респираторного вируса. При этом местные власти пока не рассматривают введения запрета на въезд путешественников из Китая в Индонезию. В минздраве азиатской страны отметили, что будут следовать рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Журналисты также напомнили, что в авиагавани Бали уже приняли дополнительные меры безопасности в связи со вспышками оспы обезьян и вируса Нипах. Туристам порекомендовали уделять особое внимание личной гигиене во время путешествий по острову.

Ранее стало известно, что причиной волны атипичной пневмонии в Китае стали известные возбудители. В последнее время специалисты не выявили каких-либо новых патогенов, которые могли бы привести к вспышке заболеваемости.

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      Мария Борисова
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