На Бали усилили контроль над туристами из-за вспышки загадочного вируса

The Bali Sun: власти Бали усилили контроль над туристами из-за вспышки пневмонии

Власти Бали усилили меры безопасности на острове из-за вспышки атипичной пневмонии в Китае. Подробности сообщает издание The Bali Sun.

По данным источника, ужесточение контроля связано с волной респираторных заболеваний в КНР и «загадочного вируса», который их вызывает. Выявлять потенциальных переносчиков инфекции будут в первую очередь в аэропорту Денпасара. Туристов, у которых заметят признаки пневмонии, будут отправлять в три специально подготовленные больницы для обследования. Уточняется, что в этих медучреждениях уже оборудованы изоляторы для больных инфекционными заболеваниями.

Как пишет издание, медицинских работников на Бали проинструктировали об опасности респираторного вируса. При этом местные власти пока не рассматривают введения запрета на въезд путешественников из Китая в Индонезию. В минздраве азиатской страны отметили, что будут следовать рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Журналисты также напомнили, что в авиагавани Бали уже приняли дополнительные меры безопасности в связи со вспышками оспы обезьян и вируса Нипах. Туристам порекомендовали уделять особое внимание личной гигиене во время путешествий по острову.

Ранее стало известно, что причиной волны атипичной пневмонии в Китае стали известные возбудители. В последнее время специалисты не выявили каких-либо новых патогенов, которые могли бы привести к вспышке заболеваемости.