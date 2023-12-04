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13:54, 4 декабря 2023Моя страна

На башне в Челябинске появились часы

На башне в Челябинске появился новый циферблат часов и фальш-окна

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

В Тракторозаводском районе Челябинска на отреставрированную башню установили часы. Об этом сообщает местный портал «Хорошие новости».

Башня располагается по адресу улица Южноуральская, дом 13 — возле детского сада. Отмечается, что помимо крупного циферблата часов на ней появились фальш-окна. «Теперь башня приобрела законченный и гармоничный облик», — прокомментировали в администрации города.

Известно, что сквер но Южноуральской улице благоустроили в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Там разместили детскую площадку, обновили тропиночную сеть и уличные тренажеры, поставили новые скамейки и урны, смонтировали наружное освещение.

В ноябре сообщалось, что в рамках фотопроекта жители Челябинска воссоздали картины известных художников Леонардо да Винчи, Кустодиева и Серова, добавив в них новых персонажей — животных из местного приюта.

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      Карина Черных
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