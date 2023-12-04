На любимом курорте богачей захотели привлечь на отдых больше россиян

АТОР: Сейшельские острова планируют принять в 2023 году более 40 тысяч россиян

На Сейшельских островах заявили о планах принять в 2023 году более 40 тысяч российских туристов. О том, что любимый курорт богачей захотел привлечь на отдых еще больше отечественных путешественников, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР) со ссылкой на министра иностранных дел и туризма Сейшел Сильвестра Радегонда (Sylvestre Radegonde).

По словам чиновника, к 26 ноября на Сейшелах уже побывало более 34 тысяч россиян. К концу 2023 года этот показатель должен увеличиться, отметил Радегонд.

Министр также подчеркнул, что туристические власти государства надеются, что турпоток из России будет увеличиваться на пять процентов ежегодно.

Ранее сообщалось, что в число стран, где предпочитают отдыхать российские богачи, вошли Мальдивы, ОАЭ и Сейшелы. Также популярностью у туристов, тратящих на отдых от 1,5 миллиона рублей, пользуются курорты Турции.

