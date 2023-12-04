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14:24, 4 декабря 2023Россия

Названо возможное последствие увеличения срока службы по призыву в России

Депутат Картаполов: в случае двухлетней службы уменьшится мобилизационный ресурс

Фото: Кристина Кормилицына / Коммерсантъ

В случае увеличения срока службы в армии до двух лет произойдет уменьшение мобилизационного ресурса. Такое мнение выразил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, чьи слова приводит РИА Новости.

«Ссылки коллег на то, что это якобы увеличит количество мобилизационного ресурса… Это на самом деле уменьшит количество мобилизационного ресурса. Потому что у нас количество штабных должностей в Вооруженных силах, на которых предусмотрена служба по призыву, не меняется, а остается прежним», — пояснил парламентарий.

По словам депутата, служащие на данный момент на определенных должностях за год получат соответствующие специальности и уволятся из рядов Вооруженных сил (ВС) России. За второй год, продолжил он, такое же количество новых призывников получит эти же специальности.

Однако в случае если военный будет служить два года, то таким образом мобилизационный ресурс уменьшается в два раза, добавил парламентарий. Солдаты, в таком случае, не будут получать дополнительных знаний и навыков.

Ранее Андрей Картаполов заявил, что необходимости в увеличении до двух лет срока служба в армии нет. По его словам, в думском комитете по обороне никто не поддерживает подобную идею.

В России неоднократно звучали предложения увеличить срок службы в армии до двух лет. Так, об этом заявлял депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет, задуматься о сроках службы в армии также призывал зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. В ответ на это власти заявляли, что срок службы в армии увеличивать в России не планируют.

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