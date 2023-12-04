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15:26, 4 декабря 2023Силовые структуры

Обвиняемого в госизмене россиянина обнаружили в СИЗО без признаков жизни

Фигурант дела о госизмене Сергей Яценко найден мертвым в СИЗО Благовещенска

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Обвиняемый в госизмене житель Амурской области Сергей Яценко был найден в СИЗО-1 Благовещенска без признаков жизни. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».

По данным администрации учреждения, фигурант сам принял решение расстаться с жизнью.

Об уходе из жизни Яценко родственникам сообщили 8 ноября. Известно, что он провел под арестом больше полугода: сначала он находился под стражей в изоляторе Владивостока, а затем — Благовещенска. У него остались жена и трое детей от двух браков.

Дело о государственной измене в отношении фигуранта возбудили в середине марта. По данным следствия, мужчина в течение шести месяцев собирал сведения, составляющие гостайну, о ядерном вооружении России и передавал их Китаю.

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