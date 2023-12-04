Певица Наташа Королева снялась топлес в бане

Эстрадная певица Наташа Королева снялась в бане в откровенном виде. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных кадрах 50-летняя артистка предстала на фоне бассейна, обернувшись в белое полотенце. Помимо этого, она надела специальную шапку для бани, держа в руках веник из листьев, и отказалась от косметических средств на лице.

На другом видео знаменитость вышла из помещения на улицу и продемонстрировала фигуру топлес. При этом она растирала тело снегом.

«Люблю смыть все осеннее перед зимней праздничной суетой», — рассказала она.

В мае Наташу Королеву высмеяли в сети из-за женских подарков Филиппу Киркорову. Королева разместила видео, на котором показала, как артист примеряет ее новые халаты. На размещенных кадрах видно, что на вещах нанесены пестрые принты.