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18:26, 4 декабря 2023Ценности

Певица Наташа Королева снялась топлес в бане

Кадр: Telegram-канал «Звездач»

Эстрадная певица Наташа Королева снялась в бане в откровенном виде. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных кадрах 50-летняя артистка предстала на фоне бассейна, обернувшись в белое полотенце. Помимо этого, она надела специальную шапку для бани, держа в руках веник из листьев, и отказалась от косметических средств на лице.

На другом видео знаменитость вышла из помещения на улицу и продемонстрировала фигуру топлес. При этом она растирала тело снегом.

«Люблю смыть все осеннее перед зимней праздничной суетой», — рассказала она.

В мае Наташу Королеву высмеяли в сети из-за женских подарков Филиппу Киркорову. Королева разместила видео, на котором показала, как артист примеряет ее новые халаты. На размещенных кадрах видно, что на вещах нанесены пестрые принты.

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      Екатерина Ештокина
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