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21:17, 4 декабря 2023Россия

Путин одобрил участие СПЧ в разработке нового единого учебника по обществознанию

Путин одобрил участие СПЧ в разработке нового единого учебника по обществознанию

Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Президент России Владимир Путин рассказал, что члены Совета по правам человека (СПЧ) должны принимать участие в подготовке нового единого учебника по обществознанию. Об этом он упомянул, открывая заседание СПЧ, которое проходит в режиме видеоконференции.

«Думаю, нашему совету нужно и дальше вести эту тему (образования). Так, вы внесли предложение и сами включились в работу по подготовке нового единого учебника по обществознанию», — отметил Путин.

По словам президента, «это заслуживает поддержки» со стороны правительства. Также российский лидер упомянул, что опыт СПЧ в области защиты прав человека востребован в данном вопросе.

Владимир Путин обратил внимание и на то, что защита социальных прав граждан является одним из важнейших и традиционных направлений работы СПЧ. В текущем году общественники особое внимание уделяли условиям труда педработников, подчеркнул президент.

В мае стало известно, что в России захотели изменить школьные учебники по математике, физике и географии с учетом подходов к этим предметам, которые были в СССР. Об этом рассказал глава Минпросвещения России Сергей Кравцов.

Также он уточнил, что в следующем году будет разработан новый учебник по обществознанию. По мнению Кравцова, действующий учебник был либеральным, а в грядущем учебном пособии будут делаться акценты «на настоящие и непреходящие ценности общества».

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      Марина Совина
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