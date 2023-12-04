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11:09, 4 декабря 2023Россия

Появились кадры первых минут после жесткой посадки вертолета Ми-2 в Ставрополье

Mash опубликовал видео с места жесткой посадки вертолета Ми-2 в Ставрополье

В сети появились кадры первых минут после жесткой посадки вертолета Ми-2 в Ставропольском крае. Видео с места инцидента опубликовал Mash в Telegram.

Запись сделали очевидцы, первыми прибывшие на место происшествия. На ней видно лежащий на правом боку вертолет. Оператор отмечает, что из борта воздушного судна вытекает топливо и призывает не приближаться к нему. «Ребята [пилоты] живы-здоровы, слава богу. Но двигатель горячий, а топливо льет. Он [вертолет] пыхнуть может», — говорит снимающий видео россиянин.

По информации издания, пилоты пытались аккуратно посадить аппарат на землю, но им это не удалось.

Ранее губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров заявил, что причиной жесткой посадки вертолета Ми-2 в Ставропольском крае, предварительно, стал отказ одного из двигателей. Он также подтвердил, что летчики не пострадали.

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      Константин Лысяков
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