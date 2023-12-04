Пожар на московском заводе спецавтомобилей ликвидирован

МЧС России: пожар на заводе спецавтомобилей в Москве ликвидирован

Пожар на заводе специализированных автомобилей в Москве ликвидирован, сообщает МЧС в Telegram-канале.

По данным ведомства, пострадавших нет.

О том, что в восточной части города загорелось трехэтажное производственно-складское здание, стало известно в понедельник, 4 декабря. Площадь возгорания составляла тысячу квадратных метров. Позже сообщалось, что она выросла вдвое. В тушении были задействованы более 150 спасателей и 50 единиц техники.