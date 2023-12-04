Песков: Путин впервые посетит выставку «Россия» и наградит волонтера года

В понедельник, 4 декабря президент России Владимир Путин впервые посетит выставку «Россия» на ВДНХ. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, которого цитирует ТАСС.

Помимо этого, президент примет участие в церемонии награждения победителя номинации «Волонтер года — 2023», отметил представитель Кремля.

Международная выставка-форум «Россия» продлится до 12 апреля 2024 года. В ней принимают участие 89 регионов и 20 компаний, корпораций и общественных организаций.

Ранее стало известно о намеченной на 4 декабре встрече Владимира Путина с членами Совета по правам человека при президенте России. Одной из тем обсуждения станет специальная военная операция.