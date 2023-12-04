Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:40, 4 декабря 2023Россия

Путин впервые посетит выставку «Россия»

Песков: Путин впервые посетит выставку «Россия» и наградит волонтера года

Фото: Sputnik / Mikhail Klimentyev / Kremlin / Reuters

В понедельник, 4 декабря президент России Владимир Путин впервые посетит выставку «Россия» на ВДНХ. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, которого цитирует ТАСС.

Помимо этого, президент примет участие в церемонии награждения победителя номинации «Волонтер года — 2023», отметил представитель Кремля.

Международная выставка-форум «Россия» продлится до 12 апреля 2024 года. В ней принимают участие 89 регионов и 20 компаний, корпораций и общественных организаций.

Ранее стало известно о намеченной на 4 декабре встрече Владимира Путина с членами Совета по правам человека при президенте России. Одной из тем обсуждения станет специальная военная операция.

Что думаешь? Оцени!
      Алан Босиков
      Обсудить
      Последние новости

      Россияне почти перестали покупать жилье. Ждать ли снижения цен на квартиры?

      Названы самые популярные исполнители 2023 года

      Блиновская за несколько дней погасила задолженность в 1,5 миллиарда рублей

      Индекс Мосбиржи опустился до минимума за два месяца

      Названы самые узнаваемые памятники в России

      Огромные кроссовки из новой коллекции Balenciaga подняли на смех в сети

      Уилл Смит рассказал о работе над второй частью фильма «Я — легенда»

      Россия в зоне СВО на Днепре начали применять аэролодку Alligator

      В российском регионе мужчина изнасиловал падчерицу и расправился с ее матерью

      Песков сравнил Украину с бездонной бочкой для денег

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости