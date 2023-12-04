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17:10, 4 декабря 2023Бывший СССР

Раскрыты планы невыпущенного с Украины Порошенко

В Венгрии подтвердили, что Порошенко планировал встречу с Орбаном

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

У премьер-министра Венгрии Виктора Орбана были запланированы, но затем провалились переговоры с бывшим президентом Украины Петром Порошенко. Об этом сообщил глава венгерского МИД Петер Сийярто, передает издание Telex.

Как сообщалось 1 декабря, пятого президента Украины отказались выпускать за границу государства. Порошенко заявлял, что он отправлялся в зарубежную командировку, подписанную спикером Верховной Рады Русланом Стефанчуком, в Польшу. Там он собирался провести десятки рабочих встреч, в том числе с новым спикером Палаты представителей США Майком Джонсоном. Однако Служба безопасности Украины (СБУ) утверждала, что он намеревался встретиться с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, который, по заявлению СБУ, «системно выражает антиукраинскую позицию» и призывает снять санкции с России.

Петер Сийярто подтвердил, что у Орбана стояла в планах встреча с Порошенко. По словам главы МИД, премьер Венгрии рад вести переговоры «с кем угодно, включая бывших лидеров иностранных государств». «Поэтому, если экс-президент Порошенко рассматривал возможность такой консультации, мы не хотели этому мешать», — сказал Сийярто.

Он также уточнил, что инициатором встречи был Петр Порошенко. При этом Сийярто не стал вдаваться в подробности несостоявшейся встречи: «Давайте не будем вдаваться в такую ​​фантастику».

Ранее венгерский госсекретарь, отвечающий за международные связи и коммуникацию, Золтан Ковач заявил, что отказ украинских властей выпустить Порошенко демонстрирует, что Украина еще не готова к членству в Евросоюзе. При этом Ковач отметил, что Венгрия не намерена участвовать во внутриполитических разборках страны.

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      Анастасия Яланская
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