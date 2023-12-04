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10:21, 4 декабря 2023Путешествия

Россиян закрыли в самолете на несколько часов из-за неисправности двигателя

Shot: рейс Москва — Нижнекамск задержали на пять часов из-за поломки двигателя

Кадр: Telegram-канал SHOT

Рейс российской авиакомпании из Москвы в Нижнекамск задержали более чем на пять часов из-за неисправности двигателя. Во время ожидания вылета пассажиров на несколько часов закрыли в самолете, пишет Telegram-канал Shot.

По данным источника, командир воздушного судна сообщил россиянам, что Airbus A321 не смог вовремя вылететь из Шереметьево из-за поломки двигателя. Согласно информационному табло аэропорта, отправление было назначено на 22:40 воскресенья, 3 декабря, однако его перенесли на 4:11.

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Источник опубликовал видео, на котором один из 180 пассажиров рейса говорит, что люди провели в салоне по меньшей мере два часа в ожидании взлета. В итоге борт приземлился в Нижнекамске только в 6:30 понедельника, 4 декабря.

Ранее сообщалось, что в столичных авиагаванях из-за снегопада отменили и задержали по меньшей мере 82 рейса. Больше всего сбоев было в Домодедово: 35 самолетов отправились с опозданием, еще четыре рейса не состоялись.

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      Мария Борисова
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