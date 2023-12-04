Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:09, 4 декабря 2023Силовые структуры

Россиянин расправился с отцом во время застолья и получил семь лет колонии

В Ржеве сына осудили на семь лет за избиение до смерти отца

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Тверской области суд приговорил к шести годам и одиннадцати месяцам лишения свободы 39-летнего мужчину, избившего отца. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Россиянин признан виновным по части 4 статьи 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего») УК РФ и будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, в ночь на 25 мая в Ржеве мужчина поссорился с отцом во время застолья. Он стал избивать его кулаками и ногами по голове и телу. Всего осужденный нанес около 11 ударов. Пострадавший не выжил.

Ранее стало известно, что в Удмуртии суд рассмотрит дело 52-летнего местного жителя, расправившегося с 72-летней матерью.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Кашурникова
      Обсудить
      Последние новости

      США и Украина обвинили друг друга в ошибках при контрнаступлении ВСУ

      Раскрыты подробности «стройки века» в России

      Туристка спасла пятилетнюю дочь от акулы, лишилась ноги и попала на видео

      Матвиенко призвала Минздрав активнее продвигать лежащие годами в Думе проекты

      Россиянин расправился с отцом во время застолья и получил семь лет колонии

      В Киеве заявили о неспособности ATACMS переломить ход контрнаступления

      Путин заявил о готовности к партнерству со всеми без исключений

      Против российской блогерши возбудили дело о мошенничестве из-за онлайн-магазина

      Дети в Москве скатывались с горки на автомобильную дорогу и попали на видео

      Главарь российской ОПГ 15 лет скрывался под документами иностранца

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости