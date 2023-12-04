Россиянин расправился с отцом во время застолья и получил семь лет колонии

В Ржеве сына осудили на семь лет за избиение до смерти отца

В Тверской области суд приговорил к шести годам и одиннадцати месяцам лишения свободы 39-летнего мужчину, избившего отца. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Россиянин признан виновным по части 4 статьи 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего») УК РФ и будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, в ночь на 25 мая в Ржеве мужчина поссорился с отцом во время застолья. Он стал избивать его кулаками и ногами по голове и телу. Всего осужденный нанес около 11 ударов. Пострадавший не выжил.

Ранее стало известно, что в Удмуртии суд рассмотрит дело 52-летнего местного жителя, расправившегося с 72-летней матерью.