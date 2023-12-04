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20:23, 4 декабря 2023Наука и техника

Предложена гипотеза о существовании космических организмов

Астроном Лэй Фэн: жизнь могла возникнуть в молекулярных облаках

Фото: Unsplash

Астроном Лэй Фэн из Китайской академии наук предположил, что живые организмы изначально могли возникнуть в космосе в форме бактерий, которые продуцируют метан и уксусную кислоту. Согласно препринту статьи, опубликованной на сервере arXiv, это могло произойти в плотных молекулярных облаках, состоящих из пыли и газа.

Идея Фэна основана на гипотезе панспермии, согласно которой жизнь существовала во Вселенной задолго до формирования Земли и распространяется с помощью астероидов, комет, карликовых планет или даже частиц пыли. Ученый предполагает, что химические процессы, приводящие к высвобождению метана и в совокупности называемые метаногенезом, высвобождают достаточно свободной энергии для существования жизни. Такие бактерии могли существовать в туманности, из которой возникла Солнечная система, и быть предками живых организмов на Земле.

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Появлению жизни в космосе препятствуют два основных фактора. Во-первых, это экстремально низкие температуры около 10 кельвинов или -263 градуса Цельсия, что неблагоприятно для выживания земных экстремофилов. Кроме того, клеткам нужна жидкость для метаболизма, а также для поддержания своей структуры. Неизвестно, может ли эту роль выполнять какая-либо другая жидкость, кроме воды.

По мнению Фэна, условия в молекулярных облаках, чья типичная температура составляет от 14 до 20, благоприятствуют возникновению жидкого водорода. Если предположить, что жизнь в молекулярных облаках имеет клеточную мембранную структуру, которая обогащена молекулами водорода (основной компонент молекулярных облаков), то давление водорода будет достаточно высоко, чтобы существовать в жидкой форме внутри клетки.

Иными словами, жидкий водород в туманности выполняет ту же роль, что и вода на Земле, поддерживая протекание биохимических реакций. Для получения энергии живые организмы могут научиться улавливать космические лучи для последующей ионизации водорода. Однако наиболее предпочтительным способом может быть реакция молекул водорода с монооксидом углерода, диоксидом углерода или ацетиленом, которые в обилии содержатся в молекулярных облаках. Жизнедеятельность таких бактерий может привести к формированию заметных биосигнатур (скопления метана и ацетилена), указывающих на существование жизни в молекулярных облаках.

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      Александр Еникеев
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