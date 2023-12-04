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11:48, 4 декабря 2023Среда обитания

Строящийся участок трассы на юге Москвы с тоннелем под МКАД показали на видео

В Москве построили 45 % дороги от МКАД до трассы «Солнцево — Варшавское шоссе»

Строительство нового участка МСД (Московский скоростной диаметр) от МКАД до трассы «Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе», включающего мост, два тоннеля и четыре эстакады, обещают завершить в 2024 году. Сейчас объект готов на 45 процентов. Кадры работ показаны в Telegram-канале столичного мэра Сергея Собянина.

Отмечается, что участок пройдет по тоннелю под 32-м километром МКАД, мосту над рекой Битцей, тоннелю под Симферопольским шоссе и эстакаде над Варшавским шоссе. После его введения завершится формирование МСД с выездом на Симферопольское шоссе, Варшавское шоссе и на трассу, до которой ведется строительство.

Южное направление Московского скоростного диаметра открыли Собянин и президент России Владимир Путин 9 сентября. По словам мэра Москвы, общая протяженность МСД составит 68 километров, а его ввод позволит усовершенствовать движение на МКАД и Третьем транспортном кольце и улучшить транспортную доступность 22 московских районов.

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      Дмитрий Воронин
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