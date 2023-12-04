Назвавшая короля Карла III «тайным расистом» переводчица прервала молчание

Обвинившая Карла III в расизме переводчица сослалась на английскую рукопись

Переводчица книги о британской королевской семье, якобы назвавшая имена «тайных расистов», сослалась на английскую рукопись. Об этом сообщает The Independent.

В нидерландском издании новой книги журналиста Омида Скоби Endgame утверждается, что король Карл III и супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон якобы допускали расистские высказывания в адрес супруги принца Гарри Меган Маркл. В английской версии имен нет, причем, по словам автора, их не было и в рукописи. Издательство, опубликовавшее нидерландское издание, выпустило заявление, что при переводе была допущена ошибка, и изъяло книгу из продажи.

В связи с продолжающимся скандалом нидерландская переводчица Саския Петерс, которая формально стала человеком, обвинившим британского короля в расизме, прервала молчание. Петерс опровергла версию об ошибке перевода, согласно которой она якобы сама добавила отсутствующие в английской рукописи имена. «Как переводчик, я перевожу только то, что передо мной. Имена членов королевской семьи были там черным по белому. Я их не добавляла. Я просто сделала то, за что мне заплатили, — перевела книгу с английского на нидерландский», — рассказала она журналистам.

При этом в интервью нидерландскому телешоу RTL Boulevard сам Омид Скоби заявил, что не упоминал имен даже в рукописи. «Ни в одной версии, вышедшей из-под моего пера, не было имен, — утверждает он. — К сожалению, я не говорю по-голландски и не видел этого издания своими глазами, но если в переводе были ошибки, то издательство наверняка с этим разберется».

Британские придворные тем временем лихорадочно ищут виновника утечки, из-за которой имена «тайных расистов» узнала пресса. Согласно книге Скоби, имена упоминались в переписке между Меган Маркл и Карлом III, поэтому вопрос состоит в том, кто передал содержание писем автору.