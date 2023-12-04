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10:46, 4 декабря 2023Ценности

The North Face нашел неожиданный способ удовлетворить недовольную вещью клиентку

Кадр: The North Face

Американский бренд The North Face нашел неожиданный способ удовлетворить клиентку, которая возмутилась качеством вещи. На ее посты в соцсетях обратили внимание журналисты Daily Mail.

Жительница Техаса Дженнифер Дженсен отправилась отмечать 30-летие в поход, заранее купив ветровку-дождевик упомянутой марки, чтобы защититься от непогоды. Однако женщина осталась недовольна качеством верхней одежды, о чем рассказала в опубликованном видео. «Я промокла насквозь. Пожалуйста, улучшите качество и отправьте его мне. Я буду стоять на горе в Новой Зеландии и ждать свою куртку», — пошутила она.

Представители ретейлера, в свою очередь, заметили вирусный ролик покупательницы и обратились к ней с предложением о сотрудничестве. Компания пригласила клиентку сняться в рекламе, в рамках которой работник The North Face подлетает к ней на вертолете и вручает новую ветровку-дождевик марки. Данным видео она также поделилась в соцсетях.

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По словам Дженсен, новая куртка выдержала непогоду. «Возможно, прошлая вещь была обычным браком, потому что раньше я не сталкивалась с проблемами с The North Face», — заключила она.

В октябре эксперт по тканям Шадмаан Кадер раскрыла способ быстро высушить джинсы после стирки. Специалистка посоветовала завернуть брюки в чистое сухое полотенце.

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      Карина Черных
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