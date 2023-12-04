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18:18, 4 декабря 2023Бывший СССР

В Азербайджане назвали ложью сообщение об обстреле армянских позиций

Минобороны Азербайджана опровергло новость об обстреле армянских позиций

Фото: Artem Mikryukov / Reuters

Азербайджанские военные опровергли информацию об обстреле армянских позиций, назвав ее ложью и провокацией. Об этом сообщает «АПА».

Ранее стало известно об обстреле Вооруженными силами Азербайджана армянских позиций в районе Бардзруни Вайоцдзорской области. Инцидент произошел 4 декабря в 14:35 по местному времени. В результате один военнослужащий получил ранение, несовместимое с жизнью.

«Мы решительно опровергаем провокационную информацию армянской стороны», — заявили в министерстве обороны.

Также в сообщении место инцидента было названо как населенный пункт Султанбей Пашалинского района.

30 ноября прошла встреча комиссий Армении и Азербайджана по делимитации границы. С армянской стороны комиссию возглавил вице-премьер Мгер Григорян, а с азербайджанской — вице-премьер Шахин Мустафаев.

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      Юрий Леонов
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