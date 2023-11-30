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10:50, 30 ноября 2023Бывший СССР

Началась встреча комиссий Армении и Азербайджана по делимитации границы

Встреча комиссий Армении и Азербайджана по делимитации началась на границе

Фото: Григорий Печорин / РИА Новости

Встреча комиссий Армении и Азербайджана по делимитации границы началась на границе между странами. Об этом заявили в пресс-службе вице-премьера Мгера Григоряна, передает ТАСС.

«Встреча комиссий началась», — сообщил представитель пресс-службы. Отмечается, что с армянской стороны комиссию возглавляет Григорян, а с азербайджанской — вице-премьер Шахин Мустафаев.

23 ноября в МИД Армении сообщили, что Баку и Ереван договорились о проведении встречи комиссий по делимитации 30 ноября. Как уточнялось, делегации встретятся на границе между государствами.

Ранее спикер парламента Армении Ален Симонян заявил о готовности отдать Азербайджану анклавы советского времени в обмен на село Арцвашен. Позднее власти Азербайджана назвали далекими от истины заявления Симоняна.

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      Кристина Есикова
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