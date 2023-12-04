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09:59, 4 декабря 2023Россия

В Госдуме заявили о возрождении службы СМЕРШ

Депутат Госдумы Гурулев заявил о возрождении службы СМЕРШ

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Россия возродила на новых территориях службу контрразведки СМЕРШ. Об этом заявил член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Андрей Гурулев, его комментарий приводится в Telegram-канале.

Он пояснил, что созданное управление действует по принципу советской военной контрразведки.

«Мы говорили про СМЕРШ, сегодня создали управление, которое таким примерно образом работает на новых территориях», — написал Гурулев.

По его мнению, аналогичная структура должна действовать и в российских регионах. «Разговаривал с Дальним Востоком, где у нас базируются подводные ядерные лодки, корабли наши. Им тоже может угрожать опасность, поэтому надо чуть иначе к вопросам защиты», — отметил парламентарий.

Название «СМЕРШ» (сокращение от «Смерть шпионам!») принадлежало структурам советской контрразведки во время Второй мировой войны. СМЕРШ просуществовал с 1943 по 1946 год. Свидетели описывали случаи внесудебных расправ смершевцев над задержанными.

Ранее сообщалось, что депутат Госдумы Дмитрий Белик назвал шакальим методом попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) высадиться в Крыму. Тогда же парламентарий предположил, что развернуть где-то украинский флаг, «хотя бы на крымском камне», видимо, считается для ВСУ большим достижением.

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      Анна Щербакова
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