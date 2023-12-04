В Кремле осудили провокации США в адрес Китая

Песков: Россия не приветствует провокации США против Китая близ островов Спратли

Официальный представитель Кремля и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя инцидент с эсминцем США близ китайских островов архипелага Спратли, заявил, что в Кремле не приветствуют любые провокации. Об этом сообщает РИА Новости.

«В целом, любого рода провокационные действия мы не приветствуем. Наоборот, приветствуются любые шаги, которые ведут к повышению взаимного доверия, предсказуемости и стабильности», — заявил Песков о российской позиции.

Ранее представители Народно-освободительной армией Китая сообщили, что американский эсминец USS Gabrielle Giffords «незаконно вошел» в воды близ архипелага Спратли.

Территория островов оспаривается шестью государствами: Вьетнамом, КНР, Китайской Республикой (Тайвань), Малайзией, Филиппинами и Брунеем. В Пекине считают, что Китай обладает «неоспоримым суверенитетом» над островами в Южно-Китайском море.