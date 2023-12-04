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18:12, 4 декабря 2023Силовые структуры

В российском регионе мужчина из ревности напал с ножом на подругу

В Ленобласти мужчина из ревности вонзил нож в живот возлюбленной

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В Ленинградской области 34-летний мужчина из ревности ударил 41-летнюю возлюбленную ножом. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным ведомства, 3 декабря в квартире дома в поселке Бугры фигурант поссорился с подругой: он приревновал ее. Он взял нож и вонзил потерпевшей в живот, а затем попытался покончить с собой.

Пару госпитализировали. У женщины диагностировали непроникающее ранение передней брюшной стенки. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее стало известно, что в Курганской области суд рассмотрит дело 58-летнего местного жителя, изрезавшего 56-летнего брата.

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      Екатерина Кашурникова
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