В российском регионе неизвестный поджег оборудование вышки сотовой связи

В Дагестане неизвестный поджег оборудование вышки сотовой связи

В Дагестане неизвестный поджег оборудование вышки сотовой связи. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным канала, утром 3 декабря жители Буйнакска звонили в экстренные службы и сообщали о пожаре на окраине города в районе Беловецкой горки. Пожарным удалось быстро ликвидировать пламя. Позже выяснилось, что нарушитель порядка взломал металлическую будку с сотовым оборудованием и поджег.

Силовики разыскивают поджигателя и устанавливают сумму ущерба.

Ранее стало известно, что в Курганской области жителей села Коврига проверяют на причастность к поджогу здания администрации.