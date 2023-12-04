Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
08:17, 4 декабря 2023Силовые структуры

В российском регионе неизвестный поджег оборудование вышки сотовой связи

В Дагестане неизвестный поджег оборудование вышки сотовой связи

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

В Дагестане неизвестный поджег оборудование вышки сотовой связи. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным канала, утром 3 декабря жители Буйнакска звонили в экстренные службы и сообщали о пожаре на окраине города в районе Беловецкой горки. Пожарным удалось быстро ликвидировать пламя. Позже выяснилось, что нарушитель порядка взломал металлическую будку с сотовым оборудованием и поджег.

Силовики разыскивают поджигателя и устанавливают сумму ущерба.

Ранее стало известно, что в Курганской области жителей села Коврига проверяют на причастность к поджогу здания администрации.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Кашурникова
      Обсудить
      Последние новости

      «Нужно готовиться к плохим новостям» Зеленского предупредили об опасности со стороны США

      В российском регионе неизвестный поджег оборудование вышки сотовой связи

      В США предрекли Болгарии участь Украины в случае конфликта с Россией

      Украину предупредили о риске остаться без 50 миллиардов евро из-за Германии

      Названы сроки введения полного запрета телефонов на уроках в школах России

      Россиян предупредили о потере денег при досрочном закрытии вклада

      Свадебный организатор рассказала о самом необычном случае в карьере

      Минобороны заявило о бегстве бойцов ВСУ при штурме поселка Артемовское

      Москвичей предупредили об опасной погоде

      Доходы российских компаний рухнули

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости