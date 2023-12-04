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16:56, 4 декабря 2023Путешествия

Власти Израиля повысили уровень угрозы для граждан при посещении России

Израиль повысил уровень угрозы для граждан при посещении России до второго

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Совет национальной безопасности Израиля повысил уровень угрозы для своих граждан, желающих посетить некоторые зарубежные страны, в том числе Россию. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление, распространенное канцелярией премьера страны.

«Уровень угрозы для многих стран Западной Европы (включая Великобританию, Францию и Германию), Южной Америки (включая Бразилию и Аргентину), а также для Австралии и России повышен до уровня второго с рекомендацией проявлять повышенную осторожность», — говорится в заявлении.

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Тем временем израильские власти присвоили третий уровень угрозы африканским государствам, включая ЮАР и Эритрею, а также ряду стран Центральной Азии. В их числе, в частности, Казахстан, Узбекистан, Туркмения и Киргизия.

Ранее в ноябре пассажирский самолет израильской авиакомпании El Al попал под ракетный обстрел во время посадки в Тель-Авиве. Инцидент сняли на видео. Уточняется, что Boeing 737 следовал из Тбилиси в аэропорт Бен-Гурион в воскресенье, 5 ноября.

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      Фариза Бацазова
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