Власти Израиля повысили уровень угрозы для граждан при посещении России

Израиль повысил уровень угрозы для граждан при посещении России до второго

Совет национальной безопасности Израиля повысил уровень угрозы для своих граждан, желающих посетить некоторые зарубежные страны, в том числе Россию. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление, распространенное канцелярией премьера страны.

«Уровень угрозы для многих стран Западной Европы (включая Великобританию, Францию и Германию), Южной Америки (включая Бразилию и Аргентину), а также для Австралии и России повышен до уровня второго с рекомендацией проявлять повышенную осторожность», — говорится в заявлении.

Тем временем израильские власти присвоили третий уровень угрозы африканским государствам, включая ЮАР и Эритрею, а также ряду стран Центральной Азии. В их числе, в частности, Казахстан, Узбекистан, Туркмения и Киргизия.

Ранее в ноябре пассажирский самолет израильской авиакомпании El Al попал под ракетный обстрел во время посадки в Тель-Авиве. Инцидент сняли на видео. Уточняется, что Boeing 737 следовал из Тбилиси в аэропорт Бен-Гурион в воскресенье, 5 ноября.