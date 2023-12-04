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23:43, 4 декабря 2023Силовые структуры

Врезавшегося в автомобиль с рэпером Бастой водителя выдворят из России

Суд решил выдворить из России врезавшегося в автомобиль с Бастой водителя Kia
Баста

Баста. Фото: Evgeny Philippov / Global Look Press

Водителя автомобиля Kia, врезавшегося в Mercedes-Maybach, в котором с концерта в Санкт-Петербурге возвращался рэп-исполнитель Баста (Василий Вакуленко), выдворят из России. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

По его информации, водитель по фамилии Камолов почти три года уклонялся от выезда из страны. Петроградский суд Санкт-Петербурга также решил назначить ему штраф в 5 тысяч рублей.

Инцидент с участием черного Maybach, в котором ехал артист, и Kia произошел 3 декабря. Вскоре после ДТП рэпер покинул место происшествия. В результате никто не пострадал. Его представители уточнили, что Баста сидел на заднем сидении Maybach в момент аварии. После нее он пошел в сторону ресторана, а затем уехал на другом автомобиле.

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      Марина Совина
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