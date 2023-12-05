Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:52, 5 декабря 2023Россия

14-летняя москвичка украшала класс в школе и угодила в больницу

Mash: в Москве девочка украшала класс в школе №218 и угодила в больницу

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Москве 14-летняя девочка угодила в больницу после предновогоднего украшения класса в школе №218 на Дмитровском шоссе. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.

Восьмиклассница вешала гирлянду, когда вдруг почувствовала, что ее рука начала неметь. Юную жительницу столицы экстренно госпитализировали. Сотрудники полиции начали проводить проверку в учебном заведении.

В свою очередь директор школы №218 Константин Кочетков прокомментировал произошедшее «Ленте.ру». Он подчеркнул, что девочка не получала удар током от электронной доски.

«Одна из учениц принесла из дома гирлянду, которую девочки решили повесить на доску. Ученицы включили гирлянду, чтобы проверить ее исправность, после чего начали ее вешать. В этот момент одна из девочек сообщила учителю, что, вероятно, почувствовала легкий удар тока. Классный руководитель поинтересовался самочувствием ученицы, девочка ответила, что чувствует себя нормально», — разъяснил он.

Кочетков заверил, что родители ученицы в курсе случившегося. Девочку отправили на дополнительное обследование в одну из столичных больниц. «Для выяснения всех обстоятельств произошедшего в школе началась служебная проверка, по итогам которой будут приняты необходимые меры», — резюмировал директор.

Ранее сообщалось, что в Москве школьница попала в больницу из-за травмы, полученной на хоррор-квесте.

Что думаешь? Оцени!
      Анна Щербакова
      Обсудить
      Последние новости

      На Украине случайно раскрыли партнера по производству боеприпасов. Им оказался Азербайджан

      Раскрыт способ увеличить экспортные мощности России

      На Украине волонтерам предложили пойти на фронт

      В российском городе провалился асфальт

      Раскрыты подробности GTA VI

      Врач назвал детское шампанское ядом для одной категории россиян

      Сергей Жуков объяснил отказ от новогодних концертов

      Госдума одобрила закон об уничтожении беспилотников частными охранниками

      Врач раскрыла действенный способ избавиться от залысин

      Арестович назвал единственный способ закончить конфликт на Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости