45-летняя Любовь Толкалина снялась в купальнике на отдыхе

Российская актриса театра и кино Любовь Толкалина показала фигуру в откровенном наряде на отдыхе. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

45-летняя звезда сериала «Хеппи-энд» снялась в красном слитном купальнике на тонких бретелях на фоне белого песка и стены. При этом упомянутый наряд частично обнажал грудь звезды. А темные волосы средней длины артистка собрала в небрежный пучок.

Кроме того, Толкалина продемонстрировала подтянутую фигуру.

В ноябре Любовь Толкалина показала лицо без косметики после сна. Артистка лежала на подушке с распущенными волосами, на ее лице отсутствовал макияж, а ногти были накрашены черным лаком.