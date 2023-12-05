Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
11:23, 5 декабря 2023Ценности

45-летняя Любовь Толкалина снялась в купальнике на отдыхе

Фото: @tolkalinaliuba

Российская актриса театра и кино Любовь Толкалина показала фигуру в откровенном наряде на отдыхе. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

45-летняя звезда сериала «Хеппи-энд» снялась в красном слитном купальнике на тонких бретелях на фоне белого песка и стены. При этом упомянутый наряд частично обнажал грудь звезды. А темные волосы средней длины артистка собрала в небрежный пучок.

Кроме того, Толкалина продемонстрировала подтянутую фигуру.

В ноябре Любовь Толкалина показала лицо без косметики после сна. Артистка лежала на подушке с распущенными волосами, на ее лице отсутствовал макияж, а ногти были накрашены черным лаком.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Ештокина
      Обсудить
      Последние новости

      «Президент принял оплату?» Пресс-секретарь Байдена завершила брифинг после неудобного вопроса

      Раскрыты цели гигантской транспортной артерии России

      Назван самый благополучный для жизни в России регион

      Стало известно о запрете сотрудникам ЦБ использовать технику Apple

      Анонсировано заседание совета «Движения первых» с участием Путина

      В Кремле рассказали о глобальной роли Путина

      Описан вред ИИ для окружающей среды

      Звезда «Игры престолов» вышла в свет в прозрачном платье без бюстгальтера

      На чемпионате Европы по футболу будут играть мячом с чипом

      Экономист спрогнозировал курс доллара до конца года

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости