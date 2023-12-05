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20:22, 5 декабря 2023Наука и техника

У черных дыр обнаружили неожиданное поведение

arXiv: у кормящихся сверхмассивных черных дыр обнаружили неожиданное поведение

Изображение: arXiv (2023) / phys.org

Международная команда астрономов, возглавляемая учеными Кардиффского университета, обнаружила неожиданное поведение кормящихся сверхмассивных черных дыр. Результаты исследования опубликованы в виде препринта на сайте arXiv.

Было показано, что выборка активных черных дыр, располагающихся в центре 48 близких к Млечному Пути галактик, одинаково светятся в микроволновом и рентгеновском свете независимо от того, сколько вещества они поглощают из ближайшей межзвездной среды, где находятся облака пыли и плазмы. Этот процесс не является предсказуемым с точки зрения текущего понимания о кормлении черных дыр.

В настоящее время считается, что активные черные дыры по своей сути различаются в зависимости от их аппетитов. Однако результаты наблюдений, проведенных с помощью комплекса радиотелескопов ALMA, демонстрируют, что между ними может быть больше сходства, чем предполагали ученые.

Микроволновое и рентгеновское свечение, которое исходит из областей вокруг черных дыр, похоже, напрямую связано с массой черной дыры и возникает из потоков плазмы, падающих на горизонт событий. Это относится как к системам, которые в год поглощают массу, сравнимую с массой Солнечной системы, так и к тем черным дырам, которые съедают столько же вещества в течение десяти миллионов лет.

Корреляции, наблюдаемые командой, также предоставляют основу для нового метода оценки масс черных дыр.

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      Александр Еникеев
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