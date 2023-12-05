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11:49, 5 декабря 2023Наука и техника

Описан вред ИИ для окружающей среды

arXiv: генерирующий картинки ИИ потребляет больше энергии, чем создающий текст

Фото: Unsplash

Ученые подсчитали, сколько энергии тратится и сколько вредных веществ выбрасывается в атмосферу при использовании инструментов искусственного интеллекта (ИИ). Исследование было опубликовано на сервере препринтов arXiv.

Исследованием занимались специалисты стартапа Hugging Face и Университета Карнеги-Меллона (США). Ученые выяснили, что при обработке 1000 текстовых запросов чат-боты потребляют столько же энергии, сколько требуется для того, чтобы зарядить смартфон на 16 процентов. При генерировании изображений тратится больше энергии: для создания 1000 картинок необходимо столько энергии, сколько требуется на полную зарядку телефона.

Авторы также разработали инструмент под названием Code Carbon, который оценивает вред ИИ, причиненный окружающей среде. В материале описано, что использование нейросетевой модели Stable Diffusion XL для создания 1000 изображений приводит к такому же количеству выбросов углекислого газа, как и поездка на бензиновом автомобиле на расстоянии 2,2 километра.

Специалисты подчеркнули, что в будущем вырастет количество энергии, которое требуется для работы ИИ. Ученые напомнили, что искусственный интеллект не является каким-то абстрактным явлением и инструментом, которым можно пользоваться без последствий.

В сентябре ученые Калифорнийского университета (США) заявили, что ChatGPT косвенно потребляет большое количество воды для охлаждения дата-центров. Согласно подсчетам, во время обработки от 20 до 50 запросов чат-боту требуется до 500 миллилитров жидкости.

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      Андрей Ставицкий
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