Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
21:01, 5 декабря 2023Из жизни

Акула попыталась откусить лапу крокодилу и попала на видео

Daily Mail: в Австралии стая акул напала на крокодила и попала на видео

В Австралии крокодил вступил в схватку с усатой акулой-нянькой. Об этом сообщает Daily Mail.

Инцидент, произошедший у берегов островов Уэссел на Северной территории Австралии, попал на видео. Хищников сняла местная рыбачка Джесси Лейа. На кадрах видно, как крокодил, окруженный стаей акул, проплывает мимо катера, на котором находится женщина. Спустя мгновение он оказывается у троса, протянутого между катером и вторым судном. Крокодил пытается схватить веревку, однако люди, находящиеся на катере вместе с Лейей, начинают кричать на него, и тот отступает.

Тем временем акулы все ближе подплывают к хищнику, который их не замечает. Внезапно одна из акул нападает на крокодила и пытается откусить ему лапу, однако рептилии удается вырваться и уплыть.

Материалы по теме:
Таинственная субстанция. «Рвота кашалота» стоит дороже золота. Кто платит за нее миллионы долларов?
Таинственная субстанция.«Рвота кашалота» стоит дороже золота. Кто платит за нее миллионы долларов?
4 июня 2021
Невероятные приключения Джоджо. Дельфин-одиночка наводил страх на туристов. Как дружба с человеком изменила его жизнь
Невероятные приключения Джоджо.Дельфин-одиночка наводил страх на туристов. Как дружба с человеком изменила его жизнь
31 августа 2021
Киты в печали, вороны мстят, а коты чуют смерть: правда ли, что животные могут испытывать чувства и вести себя как люди?
Киты в печали, вороны мстят, а коты чуют смерть:правда ли, что животные могут испытывать чувства и вести себя как люди?
14 октября 2022

Лейа опубликовала ролик в социальной сети и получила множество восторженных комментариев. Многие пользователи отметили, что подобный инцидент мог произойти исключительно в Австралии. «По-моему, это обычный детский бассейн в Австралии», — пошутил один из комментаторов.

Ранее сообщалось, что на Багамских островах акула напала на женщину и растерзала ее во время медового месяца, через день после свадьбы. Акула несколько раз укусила женщину за туловище, бедро и руку.

Что думаешь? Оцени!
      Алиса Удовик
      Обсудить
      Последние новости

      Принц Уильям и Карл III борются за корону. Наследник хочет поскорее занять британский трон и плетет интриги против отца

      Путин раскрыл планы на семь лет вперед

      Женщинам дали совет об интимной стрижке перед походом к гинекологу

      Дочь женщины-порнорежиссера раскрыла отношение к работе матери

      Басков взял кредит из-за подорожавших стройматериалов

      Акула попыталась откусить лапу крокодилу и попала на видео

      В США испытали систему РЭБ в ранце

      Новая ведущая «Кто хочет стать миллионером?» рассказала о критике

      Россиянин лишил знакомого сознания и поджег его квартиру из-за долга

      В Конгрессе США назвали условие для продолжения помощи Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости