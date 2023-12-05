Акула попыталась откусить лапу крокодилу и попала на видео

Daily Mail: в Австралии стая акул напала на крокодила и попала на видео

В Австралии крокодил вступил в схватку с усатой акулой-нянькой. Об этом сообщает Daily Mail.

Инцидент, произошедший у берегов островов Уэссел на Северной территории Австралии, попал на видео. Хищников сняла местная рыбачка Джесси Лейа. На кадрах видно, как крокодил, окруженный стаей акул, проплывает мимо катера, на котором находится женщина. Спустя мгновение он оказывается у троса, протянутого между катером и вторым судном. Крокодил пытается схватить веревку, однако люди, находящиеся на катере вместе с Лейей, начинают кричать на него, и тот отступает.

Тем временем акулы все ближе подплывают к хищнику, который их не замечает. Внезапно одна из акул нападает на крокодила и пытается откусить ему лапу, однако рептилии удается вырваться и уплыть.

Лейа опубликовала ролик в социальной сети и получила множество восторженных комментариев. Многие пользователи отметили, что подобный инцидент мог произойти исключительно в Австралии. «По-моему, это обычный детский бассейн в Австралии», — пошутил один из комментаторов.

Ранее сообщалось, что на Багамских островах акула напала на женщину и растерзала ее во время медового месяца, через день после свадьбы. Акула несколько раз укусила женщину за туловище, бедро и руку.