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16:01, 5 декабря 2023Наука и техника

Amazon купила у SpaceX ракеты

ArsTechnica: Amazon купила у SpaceX ракеты для запуска Kuiper

Фото: Joe Skipper / Reuters

Интернет-гигант Amazon купил у компании SpaceX ракеты для запуска спутников системы Kuiper. Об этом пишет ArsTechnica.

В Amazon добавили, что приобретение трех носителей Falcon 9 предоставит «дополнительные мощности» в дополнение к существующим контрактам на запуск спутников Kuiper.

В августе издание SpaceNews сообщило, что пенсионный фонд Cleveland Bakers and Teamsters подал в суд штата Делавер на совет директоров Amazon. В организации заявили, что основатель компании Джефф Безос из-за личной неприязни к Илону Маску не позволил ее совету директоров рассмотреть возможность контракта с оператором SpaceX, который последний возглавляет.

К июлю 2026 года Amazon необходимо, согласно взятым перед Федеральной комиссией по связи США обязательствам, запустить около половины из 3236 космических аппаратов группировки Kuiper, которая будет конкурировать с уже развернутыми системами SpaceX и OneWeb.

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      Иван Потапов
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