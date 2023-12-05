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09:08, 5 декабря 2023Спорт

Американский журналист признался в ненависти к Овечкину

Американский журналист Макки: не хочу, чтобы Овечкин побил рекорд Гретцки

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Американский журналист Sportsnet Сэм Макки в подкасте признался в ненависти к российскому нападающему «Вашингтон Кэпиталс» Александру Овечкину.

Макки заявил, что не хочет, чтобы Овечкин побил рекорд канадца Уэйна Гретцки по заброшенным шайбам в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Он подчеркнул, что ненавидел хоккеиста с момента, когда следил за ним на молодежном чемпионате мира. «Так что мне не нужно, чтобы он побил рекорд», — добавил журналист.

Овечкин занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ после Гретцки. На счету россиянина 827 заброшенных шайб.

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года, на протяжении всей заокеанской карьеры он играет за «Вашингтон». Вместе с командой россиянин стал обладателем Кубка Стэнли в 2018-м.

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      Андрей Стрельцов
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