Бармен пиццерии в Европе изнасиловал туристку во время путешествия

30-летний бармен пиццерии в Европе изнасиловал туристку, которая зашла попробовать местной еды во время путешествия. Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что 22-летняя британка отдыхала в историческом центре Неаполя, Италия, где и познакомилась с нападавшим. Они разговорились, после чего мужчина предложил клиентке заведения пройти в отдельную комнату. Там он изнасиловал сопротивлявшуюся девушку.

Инцидент произошел в июле, однако сейчас туристка вернулась в Неаполь, чтобы проследить, что нападавший пошел под суд.

Ранее сообщалось, что сотрудник таможни Гонконга изнасиловал пьяную туристку из Швеции. Нарушителя удалось взять под стражу, максимальное наказание по предъявляемому ему обвинению — пожизненный тюремный срок.

