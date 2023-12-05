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16:01, 5 декабря 2023Путешествия

Бармен пиццерии в Европе изнасиловал туристку во время путешествия

Фото: Unsplash

30-летний бармен пиццерии в Европе изнасиловал туристку, которая зашла попробовать местной еды во время путешествия. Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что 22-летняя британка отдыхала в историческом центре Неаполя, Италия, где и познакомилась с нападавшим. Они разговорились, после чего мужчина предложил клиентке заведения пройти в отдельную комнату. Там он изнасиловал сопротивлявшуюся девушку.

Инцидент произошел в июле, однако сейчас туристка вернулась в Неаполь, чтобы проследить, что нападавший пошел под суд.

Ранее сообщалось, что сотрудник таможни Гонконга изнасиловал пьяную туристку из Швеции. Нарушителя удалось взять под стражу, максимальное наказание по предъявляемому ему обвинению — пожизненный тюремный срок.

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      Зарина Дзагоева
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