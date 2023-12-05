Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
21:02, 5 декабря 2023Среда обитания

Басков взял кредит из-за подорожавших стройматериалов

Басков заявил, что ему пришлось взять кредит из-за роста цен на стройматериалы

Фото: «Комсомольская правда» / Globallookpress.com

Российский эстрадный и оперный певец Николай Басков заявил, что взял кредит ради ремонта в новом доме. Расходы увеличились из-за подорожания стройматериалов, поделился он в беседе с «Комсомольской правдой».

Цены выросли на кирпич, цемент и трубы, однако артисту удалось найти качественных российских производителей. В частности, интеллектуальная система «Умный дом» заграничного производства у коллег Баскова работать перестала. В то же время «Умный дом» от российского производителя певца не подводит.

Материалы по теме:
Дорогое удовольствие. Богачи во всем мире строят себе дома и покупают поместья. Как выглядят их особняки изнутри?
Дорогое удовольствие.Богачи во всем мире строят себе дома и покупают поместья. Как выглядят их особняки изнутри?
Реклама
21 апреля 2020
«Не хочу превратиться в жирного ублюдка» Леонардо Ди Каприо вырос в бедности. На что он теперь тратит свои миллионы?
«Не хочу превратиться в жирного ублюдка»Леонардо Ди Каприо вырос в бедности. На что он теперь тратит свои миллионы?
4 сентября 2023

Ремонт отбирает много сил и времени, пожаловался Басков. Все дело в дотошности, с которой он подходит к процессу, убежден сам артист. За работой подрядчиков приходится тщательно следить. Обстановку в доме певец хочет сделать яркой, красивой и дорогой. Въехать туда он собирается уже в скором времени. По словам Баскова, дом идеален для новогоднего торжества.

Ранее Николай Басков признался, что нуждается в деньгах для ремонта дома, из-за чего собирается выступить в Дубае в новогоднюю ночь. Артист не стал уточнять стоимость работ, заявив, что не считает потраченные на переделку жилья деньги.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Клабукова
      Обсудить
      Последние новости

      Принц Уильям и Карл III борются за корону. Наследник хочет поскорее занять британский трон и плетет интриги против отца

      Путин раскрыл планы на семь лет вперед

      Женщинам дали совет об интимной стрижке перед походом к гинекологу

      Дочь женщины-порнорежиссера раскрыла отношение к работе матери

      Басков взял кредит из-за подорожавших стройматериалов

      Акула попыталась откусить лапу крокодилу и попала на видео

      В США испытали систему РЭБ в ранце

      Новая ведущая «Кто хочет стать миллионером?» рассказала о критике

      Россиянин лишил знакомого сознания и поджег его квартиру из-за долга

      В Конгрессе США назвали условие для продолжения помощи Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости