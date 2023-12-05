Басков взял кредит из-за подорожавших стройматериалов

Басков заявил, что ему пришлось взять кредит из-за роста цен на стройматериалы

Российский эстрадный и оперный певец Николай Басков заявил, что взял кредит ради ремонта в новом доме. Расходы увеличились из-за подорожания стройматериалов, поделился он в беседе с «Комсомольской правдой».

Цены выросли на кирпич, цемент и трубы, однако артисту удалось найти качественных российских производителей. В частности, интеллектуальная система «Умный дом» заграничного производства у коллег Баскова работать перестала. В то же время «Умный дом» от российского производителя певца не подводит.

Ремонт отбирает много сил и времени, пожаловался Басков. Все дело в дотошности, с которой он подходит к процессу, убежден сам артист. За работой подрядчиков приходится тщательно следить. Обстановку в доме певец хочет сделать яркой, красивой и дорогой. Въехать туда он собирается уже в скором времени. По словам Баскова, дом идеален для новогоднего торжества.

Ранее Николай Басков признался, что нуждается в деньгах для ремонта дома, из-за чего собирается выступить в Дубае в новогоднюю ночь. Артист не стал уточнять стоимость работ, заявив, что не считает потраченные на переделку жилья деньги.