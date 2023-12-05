Мозговой имплантат восстановил интеллект

Nature Medicine: мозговые импланты успешно восстановили интеллект после аварии

Специалисты Медицинского центра Стэнфордского университета сообщили об успешном восстановлении интеллектуальных способностей у пациентов, получивших черепно-мозговую травму и перенесших операцию по вживлению мозгового имплантата. Результаты экспериментального лечения опубликованы в журнале Nature Medicine.

В ходе исследования шесть участников от 22 до 60 лет с черепно-мозговыми травмами средней и тяжелой степени, полученными 3-18 лет назад, в том числе в результате автомобильной аварии, перенесли операцию с установкой электродов для активации таких зон мозга, как центральное латеральное ядро ​​таламуса (CL) и связанного с ним медиального дорсального тегментального тракта (DTTm). Пять человек успешно завершили исследование, а шестой был исключен из-за несоблюдения протокола.

Центральное латеральное ядро таламуса является подструктурой таламуса — области мозга, которое играет важную роль в регуляции уровня сознания, а также служит точкой для ретрансляции сигналов. Центральное латеральное ядро входит в переднее внутриламинарное ядро таламуса — скопления нейронов, которое часто поражается при закрытых черепно-мозговых травмах.

Устройство включали по 12 часов в день в течение 90 дней. Пациенты проходили стандартные тесты на внимательность, концентрацию и планирование. В конце периода лечения скорость выполнения теста на рисование линий, соединяющих набор букв и цифр, улучшилась в среднем на 32 процента, что намного превышает ожидаемый рост на 10 процентов.

Участники возобновили повседневную деятельность, которая ранее казалась невозможной: чтение книг, просмотр телепередач, игру в видеоигры или выполнение домашнего задания. Они чувствовали себя менее утомленными и могли провести день без сна. В конце у одного из участников (с согласия испытуемых) было случайным образом отключено устройство, в результате чего он выполнял тест на прокладывание линий на 34 процента медленнее, что доказало эффективность подхода.