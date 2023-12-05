Число пострадавших в ДТП с маршруткой и бензовозом на Кубани выросло

16 человек пострадали в ДТП с маршруткой и бензовозом в Краснодарском крае

Число пострадавших в ДТП с маршрутным автобусом и бензовозом выросло и достигло 16. Об этом сообщает оперштаб Кубани в Telegram.

«Сегодня во второй половине дня на автодороге А-289 произошла авария с участием бензовоза марки КАМАЗ и маршрутного автобуса IVECO. По оперативным данным, пострадали 16 человек», — пояснили в оперштабе.

На место происшествия вылетела санавиация. Пострадавшие доставлены в ЦРБ Славянска-на-Кубани и на данный момент получают всю необходимую помощь.

Об аварии в Славянском районе Краснодарского края стало известно 5 декабря. ДТП, в котором столкнулись бензовоз и маршрутка, произошло около 16:20 на 64-м километре автодороги Славянск-на-Кубани — Темрюк.