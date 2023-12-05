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14:23, 5 декабря 2023Наука и техника

Раскрыта опасность хорошего холестерина

The Lancet Regional Health: хороший холестерин связали с высоким риском деменции

Фото: Simon Godfrey / Unsplash

Ученые Университета Монаша в Австралии раскрыли, что аномально высокий уровень холестерина ЛПВП (липопротеины высокой плотности), также известного как «хороший холестерин», опасен тем, что связан с повышенным риском развития деменции у пожилых людей. Согласно результатам исследования, опубликованного в журнале The Lancet Regional Health, это не связано с диетой, а отражает метаболические нарушения.

Специалисты проанализировали данные о 18 668 участниках в возрасте в основном старше 70 лет, принявших участие в долговременном исследовании ASPREE. У 2709 наблюдался очень высокий уровень ЛПВП, который определялся как 80 миллиграммов на децилитр (мг/дл) или выше. Оптимальный уровень считается 40-60 мг/дл для мужчин и 50-60 мг/дл для женщин.

В среднем участники в возрасте до 75 лет с очень высоким уровнем ЛПВП на момент начала исследования имели на 27 процентов более высокий риск развития деменции в течение 6,3 года по сравнению с теми, у кого был оптимальный уровень. У людей в возрасте 75 лет и старше с очень высоким ЛПВП риск развития деменции возрастал на 42 процента.

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Исследование «Аспирин в снижении числа событий у пожилых людей» (ASPREE) представляет собой двойное слепое рандомизированное плацебо-контролируемое исследование ежедневного применения аспирина у здоровых пожилых людей. В период с 2010 по 2014 год ASPREE набрало 16 703 участника в возрасте 70 или более лет из Австралии и 2411 участников в возрасте 65 и более лет из США. На момент регистрации у участников не было диагностированных сердечно-сосудистых заболеваний, деменции, физических недостатков или опасных для жизни заболеваний.

В 2018 году сообщалось, что в ходе ASPREE были подвергнуты сомнению результаты предыдущих исследований, которые показали, что употребление аспирина якобы позволяет пожилым людям уменьшить риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний и продлить жизнь. Вместо этого увеличивается частота кровотечений и даже рака, несмотря на противоопухолевый эффект ацетилсалициловой кислоты.

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      Александр Еникеев
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